«Целый месяц не могла прийти в себя»: Алена Шишкова попала в больницу

У модели было подозрение на анорексию.

Модель Алену Шишкову неоднократно пытались уличить в анорексии. Вот и сейчас она опубликовала фотографию с больничной койки. Подписчики забеспокоились о здоровье Шишковой, но модель все объяснила в своей социальной сети.

Шишкова редко жалуется своей аудитории, но в этот раз она решила поделиться переживаниями. Модель рассказала, что переболела коронавирусом, и он не прошел для нее бесследно. Она до сих пор ощущает на себе последствия недуга и всеми силами пытается восстановиться.

«Я целый месяц не могла прийти в себя от ковида. Наверное, вы заметили, что я редко появлялась в соцсети. Нужно было оценить состояние здоровья, сдать все анализы, пройти полную диагностику, что я и сделала за три дня в больнице», —рассказала модель в своем блоге.

После расставания с рэпером Тимати модель начала заметно терять в весе. Интернет-пользователи пытались поставить диагноз 29-летней блондинке. Бывшую Тимати подозревали в анорексии, однако она отрицала заболевание. Более того, модель обижали такие домыслы, потому что у нее правильный рацион. Шишкова также отмечала, что ей просто сложно набрать массу.

«Девочки, я год пыталась поправиться, глотая слезы после комментов „ты тощая“, „ты больная“. Наконец-то мне удалось справиться с „анорексией“, и я сейчас не о болезни, которой не было, а о том ярлыке, который на меня навесили. Мой вес относительно выровнялся, я сейчас — 55 кило плюс-минус, но я до сих пор переживаю из-за каждых потерянных 200 граммов на весах», — комментировала слухи Шишкова.

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