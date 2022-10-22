Актриса сериала «СашаТаня» Алина Ланина готовится к пополнению

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 247

Алина Ланина призналась, что ждет второго ребенка

Актриса сериала «СашаТаня» Алина Ланина готовится к пополнению

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Подписчики засомневались, не рекламный ли это ход.

Актриса Алина Ланина брала долгий перерыв от социальных сетей, но недавно вернулась, чтобы сообщить радостную новость своим подписчикам. Звезда сериала «СашаТаня» готовится стать мамой во второй раз.

После долгого отсутствия 32-летняя актриса спросила у терпеливых подписчиков, какую новость они бы хотели узнать от нее. Почти единогласно фанаты выбрали хорошую.

«Хорошая, если честно, всего одна, но она крупненькая такая, мясистая», — призналась Ланина.

Актриса также показала подписчикам видео, на котором она прогуливается по городу в шикарном платье. Наряд выигрышно подчеркивает интересное положение Ланиной.

Фанатов такой сюрприз очень порадовал. Они поздравили актрису, пожелали ей легких родов и отметили, что беременность Ланиной к лицу. Но не обошлось и без тех, кто поставил под сомнение заявление актрисы.

«А не новые ли это серии «СашиТани?» — стали предполагать в комментариях.

Первого ребенка Алина Ланина родила два года назад. Сына назвали Лев. Однако личность отца актриса до сих пор не раскрыла. Ланина старается не придавать огласке свою личную жизнь и делится с поклонниками только самыми важными новостями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алина Ланина не может угодить режиссерам на пробах, поэтому у нее случился застой в актерской карьере.

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Актриса сериала «СашаТаня» Алина Ланина готовится к пополнению

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