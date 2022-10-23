Лев Лещенко исполнил на юбилее Мирошниченко в МХТ «разнузданный шансон»

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 14

Лев Лещенко исполнил шансон на юбилейном вечере Ирины Мирошниченко в МХТ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov; 5-tv.ru

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Эстрадный долгожитель напомнил имениннице, что в 80 лет жизнь только начинается и «зажег» на сцене художественного театра.

Народная артистка Ирины Мирошниченко отметила 80-летний юбилей. Поздравить звезду, чей талант и природное очарование покорили сердца миллионов поклонников, на сцене МХТ имени Чехова собрались ее коллеги, друзья. Ирина Петровна тепло встречала своих гостей и одаривала всех своей искрящейся улыбкой, над которой не властны годы.

Не забыл «заглянуть на огонек» и певец Лев Лещенко. Он приехал к звездной имениннице, несмотря на свой плотный график. 80-летний артист продолжает выступать с концертами, презентовать собственные книги и участвовать в видеосъемках. Лев Валерьянович преподнес имениннице огромный букет роз и хотел встать на колени. Но решил не рисковать здоровьем и поразил Ирину Петровну другим, не менее оригинальным жестом. Российский Фрэнк Синатра решил тряхнуть стариной и ударился в «разнузданный шансон».

«Я хочу сейчас немножко испортить репертуар и спою такую песню, которая называется «Хрустальный бокал» — это такой шансон, разнузданный. Я надеюсь, вы ее поддержите. Я специально ее выбрал, потому что это праздник, и называется она «Хрустальный бокал», — заявил со сцены МХТ «российский славный птах».

Музыкальный подарок с призывом «налить бокал до краев», видимо, пришелся по душе собравшейся публике. «Разнузданный» шансон и певец Лещенко покинули сцену под громкие овации удивленных театралов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лев Лещенко едва сдержал слезы из-за возвращения МакSим на сцену.

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