Два пилота погибли во время крушения Су-30 в Иркутске. Сообщает источник 5-tv.ru. Пострадавших среди местных жителей, предварительно, нет.

Площадь пожара на месте ЧП достигла 200 квадратных метров. Воздушное судно рухнуло на двухэтажное здание в городской черте на территории частного сектора.

Установлено, что авария произошла во время испытаний. На место выехал глава региона Игорь Кобзев.