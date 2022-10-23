Два пилота погибли во время крушения Су-30 в Иркутске
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Предварительно, из местных жителей никто не пострадал.
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Фото, видео: ВКонтакте / Кирилл Костюнин; ВКонтакте / ДТП 38RUS Иркутск; ВКонтакте; Telegram / #кобзевнасвязи; 5-tv.ru
Два пилота погибли во время крушения Су-30 в Иркутске. Сообщает источник 5-tv.ru. Пострадавших среди местных жителей, предварительно, нет.
Площадь пожара на месте ЧП достигла 200 квадратных метров. Воздушное судно рухнуло на двухэтажное здание в городской черте на территории частного сектора.
Установлено, что авария произошла во время испытаний. На место выехал глава региона Игорь Кобзев.
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