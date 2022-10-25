ВСУ снова попытались утопить потерянные территории

Угроза нависла и над Херсонской областью. Но в данном случае речь о риске прорыва дамбы на Днепре. Украинские боевики сегодня снова обстреляли Каховскую ГЭС, а заодно жилые районы Новой Каховки. Удары наносят, в том числе из американских HIMERS. Мирные жители, остающиеся в городе, теперь знают, как звучат прилеты. Натали Графчикова на месте следит за ситуацией.

Уровень Днепра сейчас на полтора метра выше обычного. На Каховской ГЭС сбрасывают воду из-за опасений подрыва плотины, риск велик. Если ее разрушат, то сокрушительный поток воды затопит десятки населенных пунктов.

В кабинете главы Новой Каховки Владимира Леонтьева есть целая коллекция обломков от ракет, которыми ежедневно обстреливают мирный город.

«Это от HIMARS, это обломки ракеты, которые прилетели непосредственно сюда по администрации», — отметил Леонтьев.

Все разрушенные здания, дома мирных жителей и заводы находятся на отдалении 3-5 километров от Каховской ГЭС. Промахнуться случайно высокоточное оружие не может.

ВСУ целенаправленно уничтожают инфраструктуру, бьют по градообразующим предприятиям. Так, здание завода «Электромаш» все в обломках, выбиты стекла — вчера был очередной прилет. В здании находились офисы и административный персонал завода. Полностью разрушена одна стена, нет крыши, все в обломках.

От мощного взрыва пострадал расположенный рядом политехнический институт. Вывеска усыпана битым стеклом. Жилые дома, которых много поблизости, выстояли чудом. Несмотря на участившиеся обстрелы, администрация новой Каховки работает, коммунальные службы находятся в городе, у людей есть свет, есть вода, есть газ.

В городе открыты пункты временного размещения для тех, кто выехал из прифронтовых поселков. После прилета украинской ракеты снесло дом полностью, и теперь из игрушек у Веры и ее брата — только юла. Остальное осталось под обломками разрушенного американскими ракетами жилища.

«Сильно боишься, когда обстрелы?»

«Да».

«Куда прячешься?»

«Под кровать».

Но уже звучит сирена воздушной тревоги, значит, начинаются обстрелы, работает ПВО, и пора переместиться в безопасное место.