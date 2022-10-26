Курс на развитие: о чем говорил Путин с президентом Гвинеи-Бисау

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Путин провел переговоры с президентом Гвинеи-Бисау

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Российский лидер всегда подчеркивал, что необъятная готова к партнерству на равных, адекватных условиях. Саммит «Россия-Африка» уже не за горами.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Главной темой стало развитие сотрудничества между Россией и африканскими странами.

«Сейчас вы возглавляете Экономический совет Западной Африки. 400 миллионов человек проживает в странах-членах организации, 550 миллиардов ВВП всех стран и в целом России, торговый оборот весьма приличный. И что самое главное — очень хорошие темпы увеличения торгового оборота. Надеемся, что и в ходе вашего председательства будет внесен вклад существенный в развитие отношений с вашей страной, с членами организации, со всем африканским континентом», — подчеркнул Путин.

«Очень важно то, что наши отношения развиваются и адаптируются. Гвинея-Бисау — это верный партнер России, а ранее — Советского союза», — ответил Умару Сисоку Эмбало.

В следующем году в Петербурге планируется провести саммит «Россия-Африка», на который будут приглашены делегации из Гвинеи-Бисау и других стран континента.

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