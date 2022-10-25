Директора Собчак задержали в Москве в рамках уголовного дела

Московские правоохранители задержали коммерческого директора светской львицы, журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, Кирилл Суханов является фигурантом уголовного дела. Однако по какой именно статье следователи возбудили делопроизводство — не уточнил.

«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», — цитирует источник агентство.

Об якобы исчезновении Суханова сегодня сообщила сама Ксения Собчак. Она опубликовала пост в Telegram-канале, где уточнила, что мужчина не выходит на связь с самого утра. Где он находится и что с ним происходит, звезда якобы совсем не знала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Ксения Собчак посещала посольство Израиля вместе со своим бывшим мужем Максимом Виторганом.