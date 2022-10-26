Это ошибка: представители Meta* назвали причину сбоя в работе WhatsApp**

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Представители Meta* объяснили причину сбоя в работе WhatsApp** по всему миру

Фото, видео: www.globallookpress.com / Onur Dogman; 5-tv.ru

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Люди жаловались на невозможность отправлять сообщения и совершать звонки — перепугались не на шутку.

Весь мир не на шутку перепугался. Около двух часов не работал один из самых популярных мессенджеров — WhatsApp** Причем на проблемы жаловались пользователи и в США, и в западной Европе, и в России.

Потом все заработало, но явно не так быстро как раньше. С начала года это самый крупный сбой мессенджера. В компании-владелице сервиса — Meta* — признались: все произошло из-за технической ошибки.

«Короткий сбой был следствием технической ошибки с нашей стороны», — сказали представители компании.

Оправдываться пришлось и Роскомнадзору, который заявил, что никак не ограничивал работу WhatsApp, о чем сразу подумали российские юзеры.

* — признана экстремистской и террористической на территории РФ, ее деятельность запрещена на территории РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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