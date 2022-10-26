Фанат футбола в Британии сел более чем на 42 тысячи стульев ради благотворительности

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Выдержке мужчины можно позавидовать: болеющий за ФК Aston Villa потратил на марафон 35 часов своей жизни.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Как просиживать штаны с пользой — показал фанат английского футбольного клуба Aston Villa. Ради того, чтобы собрать деньги в Фонд помощи страдающим от деменции, он решил устроить настоящий марафон для своей пятой точки и пересидеть на каждом из почти 43 тысяч сидений стадиона.

На все это у фаната ушло 35 часов. Такой самоотдаче позавидуют даже спортсмены его любимого клуба, который скатился на дно турнирной таблицы и совсем недавно уволил главного тренера.

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