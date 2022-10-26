Небензя направил в Совбез ООН жалобу по биолабораториям США на Украине

Расследованием деятельности американских биологических лабораторий на Украине должна заняться специальная комиссия. Об этом сообщил постпред России при Организации объединенных наций Василий Небензя. Во всяком случае, наши дипломаты подготовили жалобу на работу этих лабораторий и распространили проект резолюции о создании комиссии в Совбезе ООН.

О том, что Штаты проводили на Украине секретные биологические исследования, наше Минобороны сообщало неоднократно. Это вскрылось буквально через пару недель после начала специальной военной операции. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов рассказывал, что американцы проводили испытания опасных инфекций на украинских военных, а в финансировании участвовал фонд сына Джо Байдена — Хантера.