Воспитатели детсада в Калифорнии устроили для малышей транс-вечеринку

Не менее охотно накануне выборов Джо Байден раздает интервью и по теме ЛГБТ. В отношении нетрадиционной ориентации и смены пола президент максимально либерален. Правда, в некоторых штатах его посыл понимают слишком буквально. В Калифорнии воспитатели детского сада организовали для малышей транс-вечеринку: мальчики играют роль девочек, а те, в свою очередь — наоборот. Причем одним из спонсоров мероприятия стала клиника по смене пола.

И после целой череды подобных инцидентов, как убедилась Анна Воропай, взаимная любовь Байдена и гей-сообщества может лишить демократическую партию шансов на победу на предстоящих выборах в Конгресс.

Американские родители в шоке. К сожалению, уже привычном. Их детям предложили прийти на вечеринку с переодеванием. Казалось бы, обычный маскарад, если бы не одно условие. Перевоплощаться нужно в лиц противоположного пола.

«Наш посыл предельно прост. Хватит сексуализировать наших детей. Мы не хотим стрип-шоу, мы не хотим дрэг-шоу. Не надо рассылать такие приглашения в нашем районе», — возмущается родитель Кэрри Прежан Боллер.

Десятки возмущенных пап и мам собрались у офиса школьного округа Сан-Диего, в Калифорнии. Их пугает, что приглашения разослали именно официальные представители учебных заведений.

«Школьный совет нарушил свои же правила. Они не должны распространять ничего неприличного, ничего политического, ничего спорного. Но это приглашения на вечеринку, которую спонсирует клиника, где делают операции по смене пола, и гей-клуб в Сан-Диего!» — не сдерживает эмоций Бриттани Майер.

Жаркие споры о допустимости детских книг с сексуальной тематикой в библиотеках разгорелись в одном из школьных советов в штате Мичиган. Резко против выступили представители мусульманского сообщества.

«Нормальный человек скажет, что этот материал слишком откровенный для детей».

«Критика материала, который должен подпадать под возрастные ограничения, не является нападками на ЛГБТ-сообщество».

В штате Коннектикут скандал с похожим подтекстом. Там генпрокурор начал расследование против завуча одной из школ — за его нетолерантную позицию.

«Когда проводишь собеседование с кем-то, кто придерживается консервативных взглядов или очень религиозен, то он скорее всего ответит негативно на вопрос о самоопределении студентов и выборе ими гендера. Тогда работу он не получит», — поясняет завуч начальной школы города Гринвич Джереми Боланд

Сейчас раскол между американскими политическими блоками по теме ЛГБТ лишь усиливается — аккурат перед выборами в конгресс. Масла в огонь подлил и Джо Байден.

«Вы считаете, что штаты могут на локальном уровне запрещать операции по смене пола?»

«Ни какой-либо штат, ни человек не должен иметь возможность это сделать. Это вопрос морали, и это вопрос права. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что вы должны обладать всеми правами и возможностями, в том числе правом пользоваться тем туалетом, который подходит вам по вашему гендеру», — заявил президент США Джо Байден.

Разыгрывать ЛГБТ-карту перед выборами уже традиция для демократов. Правда, с такой тактикой даже в своих исторически демократических штатах рискуют потерять сторонников. И лишиться большинства в Конгрессе.