Балицкий заявил о тысячах иностранных наемников в городе Запорожье

Промышленные предприятия Запорожья превращаются в районы укрепления украинских националистов, как это происходило на заводе «Азовсталь». Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, на территории Запорожья сейчас находится большое количество иностранных наемников. Их число составляет тысячи и тысячи боевиков. В качестве базы националисты выбрали завод «АвтоЗАЗ».

«Запорожье превращают во что-то подобное Мариуполю, и там на данный момент достаточно большое количество наемников. <…> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это точно так же подтверждается», — сказал Евгений Балицкий в эфире федерального телеканала.

Он добавил, что угроз стабильного линии боевого соприкосновения на текущий момент не выявлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Мелитополе украинские боевики совершили крупный теракт у здания запорожской телекомпании «ЗаТВ». Мощный взрыв выбил окна до пятого этажа и снес обшивку дома.