Было ваше — стало наше: где и когда чаще всего орудуют столичные карманники

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 113

Эксперт Отраднов: встретиться с карманником в Москве можно в пятницу и выходные

Было ваше — стало наше: где и когда чаще всего орудуют столичные карманники

Фото: www.globallookpress.com / Schoening

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Чтобы не стать жертвой злоумышленника, стоит соблюдать несколько рекомендаций.

Когда и где чаще всего орудуют столичные карманники рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» замначальника 6-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Вячеслав Отраднов.

По его словам, с карманниками можно столкнуться в пятницу вечером, а также в выходные. В это время люди часто посещают культурно-массовые мероприятия, а также увеселительные заведения и прочие многолюдные места.

В будни пик воровской активности приходится на отрезки с 8 до 10 утра и с 17 до 20 часов. Чаще всего преступники орудуют на улицах, в магазинах и в общественном транспорте. Представители МВД заявляли, что за текущий год количество карманных краж в Москве выросло на 8%.

К слову, защититься от карманников можно, соблюдая некоторые рекомендации. В частности, перед тем, как зайти в подземку, сумку надо держать перед собой. Также желательно все ценные вещи и документы убрать во внутреннюю часть одежды. Если ограбление или кража происходит публично, эксперты рекомендуют истошно кричать. Иногда можно попытаться задержать воришку или грабителя.

Если человек заметил пропажу, выйдя из транспорта, стоит пойти в полицию и рассказать, где могла произойти кража. Сотрудники смогут найти злоумышленника по камерам.

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