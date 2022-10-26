Экстренные службы Херсона заявили о нападении диверсантов на РОВД

Диверсанты напали на РОВД в Херсоне. Сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Предположительно, нападавшие пытались завладеть оружием правоохранителей. Диверсанты успели произвести выстрел из РПГ. В настоящее время в городе ведется розыск нападавших и предпринимаются меры по их задержанию.

Обстоятельства произошедшего уточняются.