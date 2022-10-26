Путин: Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким

Конфликтный потенциал в мире и регионе остается высоким. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким», — сказал глава государства.

Российский лидер указал на возникновение новых рисков и вызовов для коллективной безопасности. В частности, это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния. Путин подчеркнул, что сегодня в мире возможно наблюдать становление многополярности. По словам президента, некоторые страны делают попытки удержать гегемонию любыми путями.

«Задействовать широкий спектр политических, военных, экономических и информационных, других методов и средств», — пояснил верховный главнокомандующий.

По его словам, некоторые геополитические игроки не гнушаются прямыми диверсиями.

«Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях «Северного потока», — заключил Путин.

В конце сентября президент заявлял, что сейчас в мире формируется более справедливое мироустройство, гегемония разрушается, давая дорогу к многополярности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что состоялось под руководством Путина.