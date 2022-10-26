Пожарные справились с 19-часовым возгоранием на складе в Петербурге

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Площадь крупного пожара составила 12 тысяч квадратных метров.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru

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Полыхавший около 19 часов пожар на складе в петербургском Металлострое потушен. В итоге площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров.

Все произошло накануне вечером. Очевидцы сообщали о нескольких взрывах. В какой-то момент пламя удалось локализовать, но огонь перекинулся на другую часть здания, и оно стало рушиться. За ситуацией на месте следил наш корреспондент Даниил Ланков.

Ближе к рассвету ранг пожара понижен до номера 2, но полностью справиться с ним пока не удается. Сейчас спасатели тщательно «проливают» всю площадь, где было возгорание для того чтобы огонь не вспыхнул с новой силой.

Склад полыхал всю ночь. Пожарных сюда вызвали около девяти вечера и оказалось — слишком поздно. Внутри хранились горюче-смазочные материалы и лакокрасочные изделия. Все это подпитывало пожар изнутри.

В тушении задействованы больше сотни спасателей и несколько десятков единиц техники. Пригнали пожарный поезд, крышу проливали с подъемников и выдвижных лестниц.

Пожару был присвоен второй, а следом и 3-й ранг сложности. Ситуация развивалась непредсказуемо. Когда спасатели казалось уже справились с огнем и даже сообщили о локализации, внезапно огонь разгорелся снова и перекинулся на уцелевшую часть здания.

В итоге одна из стен склада рухнула. Следом еще одна. Не выдержала и крыша огромного склада. Девять тысяч квадратных метров кровли попросту обвалились.

Речь уже не шла о спасении здания, главное чтобы огонь не распространялся дальше. Задачу спасателям усложняло и то, что горящий склад находится далеко от ближайшего источника воды.

«К моменту прибытия первых подразделений площадь была уже 2,5 тысячи. Объект безводный, водоисточники на расстоянии от километра. Пожар стремительно распространялся», — рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Игорь Титенок.

А вот так все выглядело несколькими часами ранее. Кругом сильный запах гари, а зарево от пожара видно за многие километры. Жителям колпино этой ночью было не до сна.

В округе стойкий запах сгоревшей химии, воздух постоянно мониторит лаборатория, пока превышения концентрации вредных веществ не выявлено.

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