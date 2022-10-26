Следствие: директор Собчак и другие фигуранты вымогали у главы «Ростеха» 11 миллионов рублей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 971

Суд арестовал директора Собчак на два месяца по делу о вымогательстве

Фото, видео: Instagram* / sskirss; 5-tv.ru

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Уголовное дело возбуждено по заявлению госкорпорации «Ростех».

Суд взял под стражу на два месяца до 24 декабря 2022 года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ, его подозревают в вымогательстве в составе группы лиц. Дело возбуждено по требованию госкорпорации «Ростех». В случае обвинительного приговора Суханову грозит до 15 лет тюремного срока.

В ходе заседания суда выяснилось, что Суханову вменяется вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Вины своей коммерческий директор светской львицы не признал. Он заявил, что не имел доступ к вышеуказанному ресурсу. В то же время Суханов признался в незаконном получение 800 тысяч рублей. Однако, более ничего не пояснил.

По информации 5-tv.ru, Кирилл Суханов был задержан в столичном ресторане Regent в рамках оперативного эксперимента.

Сама Собчак также проходит подозреваемой по тому же делу, однако ей удалось избежать ареста, тайно сбежав в Литву через границу с Белоруссией.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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