Следствие: директор Собчак и другие фигуранты вымогали у главы «Ростеха» 11 миллионов рублей

Уголовное дело возбуждено по заявлению госкорпорации «Ростех».

Суд взял под стражу на два месяца до 24 декабря 2022 года коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ, его подозревают в вымогательстве в составе группы лиц. Дело возбуждено по требованию госкорпорации «Ростех». В случае обвинительного приговора Суханову грозит до 15 лет тюремного срока.

В ходе заседания суда выяснилось, что Суханову вменяется вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Вины своей коммерческий директор светской львицы не признал. Он заявил, что не имел доступ к вышеуказанному ресурсу. В то же время Суханов признался в незаконном получение 800 тысяч рублей. Однако, более ничего не пояснил.

По информации 5-tv.ru, Кирилл Суханов был задержан в столичном ресторане Regent в рамках оперативного эксперимента.

Сама Собчак также проходит подозреваемой по тому же делу, однако ей удалось избежать ареста, тайно сбежав в Литву через границу с Белоруссией.

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