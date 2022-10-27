Дом престарелых или? Где на самом деле находится пропавшая Татьяна Доронина

Коллеги 89-летней артистки бьют тревогу после сообщений о решении отправить ее в районный дом престарелых.

Актриса, писатель, художественный руководитель МХАТ имени Горького с 30-летним стажем и президент театра Татьяна Доронина отправлена доживать свой век в районный дом престарелых — такие заголовки наводнили сеть в последнее время. Однако «исчезновение» звезды не связано с драмой и предательством семьи, сообщает собственный источник Telegram-канала «Звездная пыль». На самом деле с 89-летней Дорониной все в порядке.

По данным информатора, Татьяна Васильевна сейчас находится в лечебно-оздоровительном центре на юго-западе Москвы. Артистка, по его словам, чувствует себя хорошо, пока в доме в Барвихе идет ремонт, она решила пройти курс восстановительных процедур. Как только работы в коттедже будут завершены, Доронина, вернется. Что же касается дома престарелых, эту информацию источник назвал враньем.

Тем временем коллеги актрисы вовсю комментируют ее пропажу и прочие слухи. Так, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина ужаснулась новостям. Как пишет «МК», отправку знаменитости, как и любого другого пенсионера, в дом престарелых она сочла неприемлемой. Даже если пожилой человек уже неспособен адекватно оценить свое состояние, семья должна заботиться о нем, а не санитары. Поргина отметила, что иное «неприлично и очень грустно», и такого отношения Доронина точно не заслужила.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер МХАТ имени Горького Андрей Чубченко заявил о гибели театра после ухода Татьяны Дорониной с поста художественного руководителя. Сменивший ее Эдуард Бояков (уже покинул должность), по мнению артиста, практически уничтожил легендарную сцену.