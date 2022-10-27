Летела и виляла хвостом: жителей Сибири перепугала железная «комета»
Жители Сибири сообщили о странной комете в небе с виляющим хвостом
Фото, видео: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / ТАСС; 5-tv.ru
По словам очевидцев, странный объект вел себя крайне непрогнозируемо. Что же это было?
Жителей Сибири накануне рано утром удивило яркое свечение в небе, и тренировка российских ракетчиков тут не при чем. Летающий объект был похож на комету, причем «хвост» несколько раз менял свою форму.
Однако, космический объект оказался — рукотворным. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс».
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