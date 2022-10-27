Испанский сериал «Элита» затравили за найм актера из РФ — но ложь вскрылась

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 209

Испанский сериал «Элита» затравили за найм актера из России

Испанский сериал «Элита» затравили за найм актера из РФ — но ложь вскрылась

Фото: Instagram* / gleb.abrosimovv

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Хейтеры писали гадкие оскорбления на ломаном английском языке, выдавая себя за европейских граждан. Но вскоре причина ненависти вышла на свет.

Популярный по всему миру испанский сериал «Элита» затравили из-за найма актера из России.

Глеб Абросимов — обычный парень, родом из Тулы. Внешние данные и харизма проложили парню успешную дорогу в модельный бизнес. В 2021 году он заключил контракт с модельным агентством в Испании, а через несколько месяцев появились слухи о его участии в седьмом сезоне сериала «Элита».

На одном из аккаунтов «Элиты» появился пост-анонс о новом актерском составе. Однако под постом появились странные комментарии. На ломаном английском некие личности стыдили руководство сериала и стримингового сервиса Netflix за найм русского актера. Снова и снова хейтеры писали оскорбления, называли успешный проект «позорищем», а испанцев — «предателями».

Небольшое расследование раскрыло секрет травли — все аккаунты принадлежат украинцам. Ослепленные националистской ненавистью, они пытались притвориться европейскими гражданами с помощью онлайн-переводчика или собственных потуг интеллекта.

Популярность парня из Тулы в интернете взлетела всего за пару днейПопулярность парня из Тулы в интернете взлетела всего за пару дней. instagram* / gleb.abrosimovv

К слову, шалость не удалась — за парня из Тулы вступились не только россияне, но и молодежь со всего мира. Пользователи сети желали Глебу удачи, а украинцам отвечали, что пора бы уже прикрыть лавочку травли.

«Бойкотировать таланты из-за цвета паспорта — полнейший цирк и безумие», — написал один из комментаторов.

Кроме того, украинцам разъяснили, что не все собираются бесплатно предоставлять им места работы из-за моды на русофобию. Если роль получил русский — значит заслужил, и точка.

Сериал «Элита» стартовал осенью 2018 года и приобрел бешеную популярность в период пандемии и всеобщей самоизоляции. Действие сериала разворачивается в элитной школе «Лас Энсинас», где учатся самые богатые дети Испании. Для этих школьников не существует ограничений и запретов. Они творят абсолютные безумства, пока это не оборачивается смертельной трагедией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что финал нового фильма о Мэрилин Монро шокировал зрителей.

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