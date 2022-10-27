«Чудовищная ложь»: Песков прокомментировал мнение Польши об освобождении ее СССР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Песков назвал чудовищной ложью мнение Варшавы о непричастности СССР к освобождению Польши

Фото, видео: www.glogallookpre.com / Celestino Arce Lavin; Пресс-служба Кремля

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Подобные поступки совершаются с целью развязывания ненависти к русскому народу.

Утверждение польских властей о том, что Советский союз не принимал участия в освобождении Польши от фашистской Германии — страшная выдумка. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

«Ложь чудовищная, потому что очень много граждан СССР тогда погибли, освобождая Польшу. Это чудовищная ложь, очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков, растить их, вскармливая этой ложью, и провоцировать ненависть к русским. История, надеюсь, покажет неправильность этого. По-другому невозможно к этой лжи относиться», — объяснил представитель Кремля.

Еще 5 октября Вильнюс отложил снос памятника на Антакальнисском кладбище в честь погибших солдат Советской армии, после встревания комитета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН).

Как отмечал президент РФ Владимир Путин еще в начале сентября, демонтаж мемориалов советским героям в европейских странах — это издевательство над историей и настоящее предательство своих же предков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии демонтировали монумент защитникам города от нацистов.

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