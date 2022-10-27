На актрису Жанну Эппле подала в суд ее подруга за гигатский долг в евро

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 212

Подруга актрисы Жанны Эппле Капитолина Полянская подала на нее судебный иск

На актрису Жанну Эппле подала в суд ее подруга за гигатский долг в евро

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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История длится с 2010 года. Похоже, что знаменитость решила забыть о своих финансовых обязательствах.

Сумму в 12 миллионов рублей хотят взыскать с актрисы Жанны Эппле. Информация о подаче иска размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Истицей является давняя знакомая артистки Капитолина Полянская, одолжившая ей деньги еще в далеком 2010 году. Сумма весьма крупная: 204 тысячи евро, что в рублевом эквиваленте составляет на сегодняшний курс более 12 миллионов.

Уточняется, что выплаты со стороны Эппле продолжались до 2020 года. За это время она вернула лишь 53 тысячи евро. Взносы героиня сериала «Бальзаковский возраст или все мужики сво…» делала частями, по 25 или 30 тысяч рублей, которые Полянская согласилась принимать. Как только платежи прекратились, Полянская предложила зафиксировать оставшийся долг нотариально в виде расписки, пишет МК.

Согласно некоторым данным, сначала Эппле согласилась, но позже предложила встретиться с ее неким знакомым. Во время беседы тот сказал, что расписка за 2010 год устаревшая. Затем истица обратилась к юристу и решила судиться. Ближайшее заседание по этому делу пройдет 11 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто выманил деньги у Жанны Эппле.

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