Синяки, отеки и родинки на руках: на какие болезни указывают изменения кожи

Появление гематом, новообразований и кровоподтеков на руках может «говорить» о развитии сердечно-сосудистых, неврологических и онкологических болезней.

Руки — это не только визитная карточка, но и индикатор состояния организма. Внутренние сбои сразу отражаются на состоянии кожи рук, передает aif.ru. О чем «предупреждают» внезапно появившиеся гематомы, отеки, родинки пояснила ревматолог Алла Проскуренко.

Отечность и припухлость

Главная причина такого изменения на руках — скопление лишней жидкости в мягких тканях. Замедлить движение лимфы в верхних конечностях может длительное нахождение в одном положении, злоупотребление солеными блюдами, прием некоторых лекарственных препаратов, а также беременность.

«Помимо этого, причинами припухлости рук являются растяжение или вывих кисти, укус насекомого, кожная аллергия, проблемы с почками, печенью или сердцем, лимфатический отек или псориатический артрит», — пояснила доктор Проскуренко.

Онеменение

Неприятное ощущение покалывания, онемения в пальцах, ладонях указывает на возможные неврологические заболевания. Подобный дискомфорт может появиться из-за сдавливания периферических нервов: в локтевом, лучезапястном канале или на уровне шейного отдела позвоночника.

В запущенной форме эта проблема может нарушить двигательную функцию и лишить привычной легкости движений.

Синяки

Гематома на руке может появиться после удара или травмы. Если синие пятна появляются внезапно и беспричинно, то это указывает на слабость сосудистой сетки или проблемы со свертываемостью крови.

«Эти проблемы могут возникать при различных заболеваниях, в том числе болезнях крови, приеме гормональных препаратов (например, преднизолона, метилпреднизолона, дексаметазона или мазей, содержащих в своем составе вышеперечисленные лекарственные вещества) и аспирина», — сообщила эксперт.

В таком случае без помощи терапевта на начальном этапе не обойтись. На приеме врач проведет осмотр, даст рекомендации по диагностике и лечению.

Объемные родинки

Родинки на теле есть у всех. Однако их увеличение в размере и крупные скопления на руках — это «тревожный звонок». Невусы (большие родинки) стоит показать дерматологу. Специалист определит все возможные риски для здоровья и поможет провести эффективное лечение.

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Появление любого тревожного симптома игнорировать ни в коем случае нельзя. Необходимо сразу обратиться к опытному специалисту за консультацией. Своевременная диагностика поможет выявить заболевание на ранней стадии и избежать осложнений.

Ранее 5-tv.ru писал, что цвет кожи может указывать на возможную болезнь.