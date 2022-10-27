Знаем, кто слил видео: Жорин впервые прокомментировал обвинения в адрес Витаса

Адвокат певца заявляет, что его подопечный распылил в лицо мужчины перцовый баллончик не из-за агрессии, а с целью защитить жену.

Против артиста Витаса возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, вызвавшее кратковременную потерю трудоспособности). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или заключение под стражу до четырех месяцев. Подробности в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.

По его словам, Витас не просто повздорил с оппонентом, а якобы заступился за супругу. Кроме того, отметил Сергей Жорин, свидетели произошедшего рассказали все следователям.

«В отношении Витаса действительно возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Конфликт произошел после того, как Витас заступился за свою жену. В настоящее время уже допрошены свидетели, которые рассказали как все было на самом деле. Учитывая детали произошедшего, у меня возникает недоумение, с какой целью чиновник придал огласке этот инцидент. А мы не сомневаемся в том, что именно он слил в сми видео с финалом конфликта, не показав, как и из-за чего все началось. Когда станет известно обо всех обстоятельствах этого конфликта — вряд ли это позитивно скажется на репутации государственного служащего. В интересах следствия, я не могу пока подробно рассказать о произошедшем, но могу сказать точно — Витас повел себя достойно! Нарушил ли он при этом закон — решит суд», — заявил адвокат.

В минувшие выходные Витас отдыхал в одном из столичных караоке-клубов. Известный певец вступил в словесную перепалку с неким мужчиной, который, как выяснилось позднее, оказался сотрудником Минтруда Султаном Джандиговым. В какой-то момент Витас достал перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо оппонента. Джандигов получил химический ожог первой степени и написал заявление в полицию. Видео инцидента попало в сеть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что о состояние Витаса после дебоша в баре сказал его продюсер.