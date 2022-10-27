Захарова: нас покинуло лишь физическое тело Собчак

Ксения Собчак лишь физически покинула страну — таков смысл ироничного комментария Марии Захаровой насчет израильского гражданства светской львицы. Своим мнением она накануне поделилась в Telegram-канале.

«Как написано на иврите в „паспорте, которого нет“, „страна исхода — Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года“. Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело», — отметила представитель дипведомства в ответ на пост Тины Канделаки.

Как известно, накануне директор канала «ТНТ» показала в сетях фото израильского паспорта Ксении Собчак. Точного подтверждения подлинности документа нет, но, предположительно, по нему она и въехала в Литву 26 октября. Решение покинуть Россию знаменитость приняла в связи с тем, что проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую судьбу предсказала уехавшей из России Собчак нумеролог.