Захарова: нас покинуло лишь физическое тело Собчак

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 207

Официальный представитель МИД прокомментировала израильское гражданство и отъезд светской львицы из России.

Захарова: нас покинуло лишь физическое тело Собчак

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Ксения Собчак лишь физически покинула страну — таков смысл ироничного комментария Марии Захаровой насчет израильского гражданства светской львицы. Своим мнением она накануне поделилась в Telegram-канале.

«Как написано на иврите в „паспорте, которого нет“, „страна исхода — Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года“. Завтра ровно семь месяцев со дня исхода Ксении Собчак из нашей страны. Вчера нас покинуло лишь физическое тело», — отметила представитель дипведомства в ответ на пост Тины Канделаки.

Как известно, накануне директор канала «ТНТ» показала в сетях фото израильского паспорта Ксении Собчак. Точного подтверждения подлинности документа нет, но, предположительно, по нему она и въехала в Литву 26 октября. Решение покинуть Россию знаменитость приняла в связи с тем, что проходит подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую судьбу предсказала уехавшей из России Собчак нумеролог.

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