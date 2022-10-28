Премьер Испании Санчес при визите в Кению дважды перепутал страну с Сенегалом

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Президент государства Уильям Руто поправлял своего собеседника, но все оказалось тщетно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Ossenbrink; 5-tv.ru

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Пример того, как не надо выстраивать отношения между странами продемонстрировал одиозный испанский премьер Педро Санчес. Политика и так обвиняли в расизме, за то что он жал руки только белым, а темнокожих игнорировал. А теперь он пошел еще дальше. Приехал с визитом в Кению, но сам при этом думал совсем о другой стране

«Я думаю, что Испания является хорошим партнером во многих областях, в которых мы можем работать вместе с Сенегалом, чтобы противостоять вызовам, от которых страдает наше общество. Большое спасибо, это большая честь быть одним из первых международных лидеров, посетивших вас в качестве президента Сенегала», — заметил Санчес.

«Кении…» — поправили его.

«А… Кении. Извините, извините. Кении…» — заключил Педро Санчес.

Такую выходку за рубежом вряд ли когда-нибудь забудут.

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