Авторитарный и закрытый: актер Семчев назвал главные недостатки Богомолова

Артист не скрывает, что с худруком Театра на Бронной работать очень не просто.

Константин Богомолов — один из самых требовательных, а еще непонятных публике режиссеров. Многие не скрывают свою нелюбовь к худруку Театра на Малой Бронной. Об этом рассказал российский актер Александр Семчев.

Артист уже около десяти лет сотрудничает с Богомоловым и тоже признает, что характер у режиссера далеко не сахар. Он сложен, авторитарен, закрыт и очень требователен. На его репетиции нельзя приходить с невыученными текстами — можно нарваться на неприятности.

«С ним бывает непросто, поскольку я человек ленивый, а Константин Юрьевич — режиссер очень требовательный. Не все принимают его постановки, кто-то разносит их в пух и прах. Многие на этом основании не любят лично Богомолова», — отметил артист в интервью изданию 7Дней.ru.

При этом никаких претензий у Александра Семчева к Богомолову нет — несмотря на сложный нрав, у него масса достоинств, считает артист. Кроме режиссерского таланта, это личные качества — Богомолов видит людей насквозь и умеет тонко чувствовать ситуацию. А еще — образован, начитан и хорошо разбирается в театральном материале — все это очень ценно для Александра.

«Богомолов — сложный человек, он авторитарен. Но при всем том он — очень тонко чувствующий человек. Он отзывчивый, все прекрасно понимает, видит людей насквозь, он — тонкий психолог, умеет себя преподнести, знает, как это делается», — пояснил актер.

Правда, таким его знают далеко не все, да режиссер и не испытывает такой потребности.

«Раскрывается ли он? Нет, не раскрывается, наверное, это ему и не нужно», — предположил артист.

К слову, Александр Семчев сегодня задействован в двух постановках Константина Богомолова — «Новая Оптимистическая» по Михаилу Рахлину и «Омон Ра» — по роману Виктора Пелевина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Константин Богомолов прокомментировал слухи про обыски в его квартире.