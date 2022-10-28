Лысеет на глазах: почему врачи не могут помочь Алле Пугачевой

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 10 151

Стилист Ровалс назвал проблему облысения у Пугачевой необъяснимым процессом

Лысеет на глазах: почему врачи не могут помочь Алле Пугачевой

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Известный стилист объяснил, почему певица прикрывает голову париками.

Певица Алла Пугачева столкнулась с серьезной проблемой — у артистки перестали расти волосы. И медицина тут бессильна — об этом рассказал известный стилист Джордж Ровалс.

Его, как профессионала, уже не обмануть. За время работы с Тиной Тернер, Софи Лорен, и другими звездами мирового масштаба, он с легкостью может отличить самый дорогой и естественный парик от настоящих волос. Потому и с Аллой Борисовной стилисту все ясно.

«Алла в последние годы действительно столкнулась с очень серьезной проблемой: у нее свои волосы стали редкими. И никто не может сказать, почему такое происходит», — отметил эксперт в интервью KP.RU.

По его словам, чтобы увеличить объем на голове, певица пользуется как париками, так и шиньонами, и другими накладками. И это, считает имиджмейкер, правильный подход.

А вот с имиджем у нее — не очень, добавил эксперт. Стилисты, с которыми артистка сотрудничала ранее, умели создавать более эффектные образы для нее.

«При Звереве она была шикарна! Роскошные образы ей создавали Зайцев и Юдашкин, местами — Алишер. В последнее время Алла стала дружить с Гуляевым: но… Аллу надо спасать», — уверен Ровалс.

Он отметил, что никак не доберется до певицы из-за плотного графика. А если бы руки дошли, то первым делом отвел бы супругу Макситма Галкина в секонд-хенд. И за шкирку, заключил имиджмейкер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена сбежавшего от мобилизации внука Пугачевой нашла ему замену в России.

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