«Что всовывать и куда»: Лолита Милявская пересела на электричку

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 66

Певица Лолита пересела из комфортного авто на электричку

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru; Instagram* / lolitamilyavskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая певица рассказала, что общественный транспорт помог ей сэкономить. Но почему селебрити не смогла воспользоваться услугами личного водителя?

Певица Лолита Милявская рассказала, что ей пришлось пересесть на электричку. На концерт в Жуковский она поехала не на собственной машине с личным водителем, а воспользовалась общественным транспортом.

Как отметила певица в соцсетях, поездка на пригородной электричке для нее — нечто, что она «никогда не делала». Однако сейчас Лолита увидела выгоду в таком способе передвижения.

«У нас концерт в Жуковском, дорога туда составляет два с половиной часа на машине, все перекопано, пятница, мы решили, что мы поедем на электричке. Нам сказали, 37 минут», — объяснила Лолита.

Певица добавила, что эта поездка помогла сэкономить ей на бензине и водителе, ведь билеты стоили всего 230 рублей.

Примечательно, что звезда не сразу смогла понять «что всовывать и куда», чтобы воспользоваться услугами общественного транспорта. В ожидании электрички Лолита Милявская прогулялась по вокзалу, а после показала подписчикам салон поезда.

«Короче, вот так вот мы с Лехой в электричечку очень классно сядем. Курить только, наверное, нельзя. Жалко», — завершила свою экскурсию певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита Милявская переживает за российских артистов, покинувших страну.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по ...

Последние новости

4:27
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
4:09
Страх оправдался: дочь Гаркалина вспомнила предсмертный разговор с отцом
3:51
Огонь, вода и медные трубы. Китайский гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября
3:40
Лонгин Сотник: что можно и нельзя делать 29 октября
3:34
Зима уже близко: когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег
3:16
«Лучше сесть за стол»: генерал ВВС США согласился со словами Путина о мировой угрозе

Сейчас читают

Дьявол и клавиши судьбы: жизнь Джерри Ли Льюиса как самое сумасшедшее приключение
«У него есть установка»: психиатр объяснил, почему Байден начал передразнивать журналистов
В поисках «смерти»: что известно о визите МАГАТЭ на Украину и «грязной» бомбе
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика