Нарусова опровергла сообщения об отставке с поста сенатора в Совфеде

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 257

Поводом для слухов стал спешный отъезд за границу ее дочери, журналистки Ксении Собчак.

Нарусова опровергла сообщения об отставке с поста сенатора в Совфеде

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Сенатор Людмила Нарусова опровергла слухи о якобы уходе из Совета Федерации на следующей неделе. Сообщения об отставке активно начали распространяться в социальных сетях.

«Кому-то очень хочется это», — заявила она РИА Новости, подчеркнув, что фейки она не комментирует.

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака представляет в верхней палате парламента Республику Тыва. Срок окончания ее полномочий — сентябрь 2026 года.

К слову, слухи вокруг работы Нарусовой в Совфеде появились на фоне спешного отъезда ее дочери, журналистки и светской львицы Ксении Собчак за границу. Как сообщал ранее 5-tv.ru, экс-ведущая «Дом-2» покинула Россию 26 октября. Пешком она пересекла границу Белоруссии и Литвы, пока в ее подмосковном загородном доме проводились обыски. Поводом для них стало уголовное дело в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Следствие подозревает его в вымогательстве у главы «Ростеха» 11 миллионов рублей. Вторым фигурантом по делу проходит экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.

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