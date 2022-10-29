В Россию вернулись 50 военнослужащих после обмена пленными с Украиной
В Минобороны РФ подчеркивают, в плену им грозила смертельная опасность.
Очередной обмен пленными состоялся между Россией и Украиной. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.
«29 октября сего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркивается в сообщении российского оборонного ведомства.
Домой освобожденных военных доставили самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. В Москве они пройдут лечение реабилитацию в ведомственных больницах. Также с ними проведут работу психологи.
Как заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, обмен проходил по формуле 50 на 50. Со стороны РФ Киеву были переданы «в основном вээсушники».
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