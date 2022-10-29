В Россию вернулись 50 военнослужащих после обмена пленными с Украиной

Очередной обмен пленными состоялся между Россией и Украиной. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

«29 октября сего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — подчеркивается в сообщении российского оборонного ведомства.

Домой освобожденных военных доставили самолеты военно-транспортной авиации ВКС России. В Москве они пройдут лечение реабилитацию в ведомственных больницах. Также с ними проведут работу психологи.

Как заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, обмен проходил по формуле 50 на 50. Со стороны РФ Киеву были переданы «в основном вээсушники».