«Я знаю, кто это сделал»: подруга Инны Выходцевой раскрыла детали исчезновения

Знаменитая актриса исчезла две недели назад, после госпитализации в токсикологическое отделение института Склифосовского.

Пропала заслуженная артистка России Инна Выходцева. Подруга актрисы, журналистка Мариана Саид Шах, рассказала 5-tv.ru, что не заметила ничего подозрительного, когда в последний раз общалась с Выходцевой. Шах созванивалась с ней практически ежедневно на протяжении нескольких лет.

«Мы с тобой всегда на связи, Мариана», — так обычно заканчивала каждый разговор Выходцева по словам Шах.

Ничего подозрительного в поведении актрисы журналистка не отметила. По ее словам, Инна Выходцева живет полной жизнью: гуляет, любит открытые веранды и принимать гостей. Шах отметила, что на здоровье артистка почти никогда не жаловалась.

Лишь неожиданное появление родственника в жизни Выходцевой Шах нашла подозрительным. Подруга актрисы рассказала, что однажды собиралась навестить ее, но Инна ответила, что не сможет открыть дверь: якобы к ней пришел племянник чинить сантехнику. Шах удивило это, потому что о молодом человеке она ничего не знала.

«Этого племянника не было, а сейчас он объявился. Более того, я раздобыла телефон, потому что когда-то люди, которые ей помогают, записали его телефон. Кто ей этот человек, я пока не понимаю, но сегодня я сделала два звонка этому человеку, и телефон его заблокирован», — прокомментировала подруга Инны Выходцевой.

Мариана Саид Шах призналась, что знает, что случилось с артисткой, но не собирается никого разоблачать.

«Я знаю кто это сделал, я знаю как это сделали. Я не хочу никого выводить на чистую воду, я прошу лишь одного –дайте мне пообщаться с Инной. Передать ей гостинцы, если Инна скажет — мне этого не надо, я остановлюсь», — объяснила журналистка.

Шах рассказала, что пыталась связаться с Домом ветеранов сцены имени А.А. Яблочкиной. Туда, по словам сотрудника Гильдии актеров кино, была определена Выходцева, однако руководство не стало общаться с журналисткой.

«Я посоветовалась с адвокатом, мне адвокат дал комментарий, что дом ветеранов это не психиатрическая больница, а открытое учреждение, которое должно предоставлять информацию», — сообщила Шах.

Журналистка также отметила, что актриса не собиралась жить в Доме ветеранов.

«Пока мне Инна сама не скажет, что хочет жить в Доме ветеранов сцены, я не поверю», — отметила журналистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда фильма «Москва слезам не верит» не выходит на связь с родственниками и друзьями. Инну Выходцеву увезли в неизвестном направлении после госпитализации в токсикологическое отделение института Склифосовского.