Любовь Успенская и ее дочь вместе увеличат грудь: «Что-то свободненько»

Королева русского шансона несколько лет публично ругалась и выясняла отношения с единственной наследницей. Но теперь все в прошлом! Сегодня между ними теплые отношения и одно желание на двоих.

Королева русского шансона Любовь Успенская убеждена — залог популярности не только в сильном голосе и вечных хитах. Звезда, по ее мнению, должна иметь безупречный внешний вид. Поэтому в ближайшее время Успенская намерена лечь под нож пластического хирурга и увеличить себе грудь. О своих планах она рассказала в одной из программ на ТВЦ.

«Хочу груди сделать, что-то у меня свободненько», — заявила Успенская.

Однако одна отправляться к специалисту она не намерена. Вместе с ней скорректировать свой бюст хочет и ее дочка Татьяна Плаксина. На протяжении многих лет родственницы публично выясняли отношения, обвиняя друг друга в безразличии и черствости. Но теперь все в прошлом! Отныне звездная мама делает все, чтобы ее дочка так же, как и она состоялась, и бросила все силы на раскрутку девушки. Успенская собрала большую команду продюсеров, которые будут заниматься карьерой Плаксиной.

Татьяна увеличит грудь перед тем, как покажется на большой сцене. Хирург должен подойти с умом, так как 32-девушка не хочет слишком большой бюст.

«Не хочу безразмерные буфера. Ну, троечку, нормально», — пояснила Плаксина.

Как пишет 7Дней.ru, оплачивать пожелание дочери будет Успенская, ведь у Плаксиной еще нет стабильного дохода. Она только начинает свой звездный путь.

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