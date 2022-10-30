«Полный треш»: сосед Иды Галич устроил ночь страха накануне Хэллоуина

Утихомирить разбушевавшегося в ночи мужчину смогли лишь два наряда полиции.

Соседей по дому, как говорится, не выбирают. Телеведущая Ида Галич убедилась в этом лично, когда узнала о странностях жильца с верхнего этажа. Буйный сосед сильно напугал девушку странными звуками. Своими переживаниями она поспешила поделиться с подписчиками в социальной сети.

«Тут полный треш. Откуда-то сверху такие крики. Ужас. Что-то постоянно бросают. Орут. Я очень боюсь, что может дойти до насилия», — призналась 32-летняя звезда.

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Галич набралась смелости и пошла на верхний этаж. Она постучала в дверь квартиры, из которой доносились громкие крики. Ей никто не открыл, но тише от этого не стало. Певица вызвала полицию. Стражам правопорядка удалось «достучаться» до громкого соседа Галич. Открывшаяся правда вызвала шок у эмоциональной телеведущей.

«Там живет неуравновешенный тип, которого раз в полгода кладут в психиатрическую больницу. Это мне бабушка-соседка рассказала. При этом дома у него никого нет, он один. Он говорит и женским голосом, и мужским. У него в квартире стоят камеры, по которым за ним следят родственники», — поделилась блогер.

По словам Иды Галич, такое соседство ее совсем не радует. А полицейские настоятельно попросили звезду к психические нездоровому соседу не подниматься и в дверь не стучать.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Ида Галич рассказала, как налаживает личную жизнь в отпуске.