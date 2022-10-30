«Браво, Ванюша»: музыкальный сын Елены Ваенги покоряет сеть
Подросший сын певицы Елены Ваенги пошел по стопам звездной матери
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / vaengaofficial; 5-tv.ru
Десятилетний наследник певицы держится по-взрослому уверенно и сопровождает маму на серьезных мероприятиях.
Певица Елена Ваенга растит единственного сына Ивана. Мальчику исполнилось десять лет. Своим наследником звезда шансона гордится и с удовольствием рассказывает поклонникам в социальной сети о его достижениях. Недавнее видео, на котором Ваня исполняет этюд, вызвало шквал эмоций у фанатов Ваенги.
— Ваня… как мама… внешне похож и темпераментом.
— Браво, Ванюша!
— Класс, видно, что Ване нравится!
— Такими темпами скоро на концертах в БКЗ услышим.
— Даже щечки в ритм жуют)) мило.
Разительное сходство мальчика не только с внешностью, но и талантом звездной родственницы подписчики отметили сразу. Как и его изменившееся поведение. Мальчик держит себя как настоящий джентльмен: помогает маме по дому, сопровождает ее выходы в свет и не забывает при этом хорошо учиться в школе.
Ваенга опровергла слухи о своей беременности: «Очень огорчена»
Елена Ваенга родила сына от музыканта Романа Садырбаева. Спустя четыре года после рождения Ивана артисты связали себя узами брака.
Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Ваенга экстренно перенесла концерты.
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