Жителей Латвии возмутил снос еще двух памятников героям Великой Отечественной

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Мемориалы советским воинам постановил демонтировать Конституционный суд прибалтийской республики. Громкий протест властям полиция подавляла задержаниями.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Латвии люди, собравшиеся на площади, чтобы попрощаться с мемориалами советским воинам, выразили громкий протест властям.

Конституционный суд страны постановил демонтировать два памятника, посвященных Великой Отечественной войне, которые кабмин назвал сооружениями «прославляющими тоталитарные режимы». Всем желающим дали несколько дней на то, чтобы в последний раз возложить цветы и зажечь возле обелиска свечи.

Демонтаж начался поздно вечером. Наблюдавшие за происходящим люди сопровождали процесс свистом и выкриками. А полицейские, применив силу, задержали несколько протестующих.

Позже к месту подъехали еще несколько полицейских машин. Собравшиеся забросали их бутылками. Принесенные в течение дня цветы были убраны, а людей заставили покинуть площадь.

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