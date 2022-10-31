Выглядят нелепо: Орбакайте, Собчак и Ивлеева раскритикованы экспертом по стилю

Не всегда большая сумма в кошельке помогает артистам выглядеть сногсшибательно. Для этого нужно обладать и собственным чувством стиля.

Многие знаменитости пытаются следовать западным трендам в одежде, однако не у всех получается комбинировать образы с умом. Например, певицы Ани Лорак с Кристиной Орбакайте, телеведущая Анастасия Ивлеева, актриса Лиза Арзамасова и даже светская львица Ксения Собчак. Эксперт по стилю Юлия Казакова прошлась по каждой из них и объяснила изданию KP.RU, в чем ошибки теледив.

Ани Лорак

Ранее артистку заметили на концерте коллеги по цеху Сергея Лазарева. На не были любимые штаны Ким Кардашьян. Теперь поклонники уверены, что 44-летняя Лорак вдохновляется образами американской бизнесвумен. Зарубежная модель часто появляется в обтягивающих вещах, стараясь подчеркнуть объемную пятую точку.

Сейчас у Кардашьян появилась новая страсть — облегающие леггинсы, имитирующие ботфорты. Визуально такие штаны-сапоги делают ноги длиннее, однако выглядят странно — будто одежда пришельца. За границей им дали название pantaboots (от английского — панталоны). Для россиян все просто — леггинсы, превратившиеся в сапоги. Теперь Ани Лорак расхаживает в точно таких же английских панталонах.

«В целом образ Ани Лорак выглядит очень изящно. Но сапоги-лосины смотрятся странно. Кричащие логотипы по всей одежде лишь отвлекают внимание от красивой артистки», — высказала свое мнение Казакова.

Анастасия Ивлеева

Если раньше поклонники видели Настю в элегантных юбках и платьях, то сейчас звезда решила отойти от привычного образа. Теперь артистка почти везде одевается одинаково — широкая одежда, висящая на точеной фигуре. Например, недавно появилось фото Ивлеевой в брюках-парашютах. Фанаты отметили, что теперь красавица напоминает рэп-исполнительницу.

«Брюки Насти Ивлеевой хоть и выглядят стильно, но совсем не подходят под осеннюю осень. Они слишком длинные. Они выглядит так, будто края штанов достают до пола. В дождливую осень одежда будет только мараться и портить общее впечатление об образе», — сказала изданию эксперт по стилю.

Елизавета Арзамасова

Свойственные для актрисы наряды — это романтичные и прелестные образы, которые подчеркивают ее очарование. Звезда придерживается классического стиля, разбавляя его нотками чудесной сказки. Однако не всегда прекрасные детали сочетаются со строгой повседневностью. Например, недавнее фото Арзамасовой в странных сапогах вызвали вопросы у Казаковой.

«Сапоги Лизы Арзамасовой дополняют ее нежный образ девушки. Но обувь совсем непрактичная. Буквально несколько прогулок по дождливому городу и ее сапоги будет не узнать — они лишь соберут всю грязь с улиц», — сказала специалист по моде.

Ксения Собчак

Известно, что светская львица очень трепетно относится к стилю. В своем новом доме журналистка оборудовала половину цокольного этажа под гардеробную. Вся одежда телеведущей безумно дорогая и самая модная. Но не всегда баснословная стоимость означает актуальность. Недавняя шуба Собчак не понравилась модному специалисту.

«Короткая шуба Ксении Собчак вряд ли сможет согреть ее этой зимой. К этому образу лучше подошла бы верхняя одежда немного длиннее», — раскритиковала Казакова.

Кристина Орбакайте

Сейчас дочь певицы Аллы Пугачевой вся в работе. Она живет в Москве и недавно занималась озвучиванием и промосъемками для сериалов, в которых снималась в последнее время. Всегда артистка появлялась в классической одежде, но в этот раз решилась на эксперименты. По мнению эксперта по стилю — креатив у Орбакайте не удался. В недавнем образе 51-летняя Кристина надела длинную джинсовую юбку, а под нее — черные джинсы. Выглядело все это очень странно, по мнению Казаковой.

«Очень неоднозначный образ у Кристины Орбакайте. Водолазка, макияж, прическа — красиво и женственно, а вот к нижней части наряда есть вопросы. Под нелепой джинсовой юбкой — такие вышли из моды лет 10 назад — торчат еще и джинсовые брюки. Если бы остались только штаны, то в этом случае. Ну и обувь с яркими красными сердечками ей совсем не подходит», — высказалась она.

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