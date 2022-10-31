В Петербурге с 1 ноября расширяется зона платной парковки

Уже завтра в центре Петербурга расширится зона платной парковки. Она охватит Адмиралтейский район целиком. Там появится 11 тысяч парковочных мест. Час стоянки для нерезидента стоит 100 рублей, если нет абонемента. Штраф для тех, кто не оплатил — три тысячи рублей. Отдельные меры хотят предусмотреть и для всех, кто маскирует номера машин от камер. Все детали у Романа Ишмухаметова.

Этот номер не пройдет по базе контролеров платных парковок. Где-то скрыт код региона, где-то буква или цифра — штраф за неоплаченную парковку такому «экономному» водителю выписать не получится.

А этот автовладелец, увидев нашу камеру, долго не выходил из машины, а потом так и поехал — со скрытым номером. И если бы рядом находился инспектор ГИБДД, возможно, с правами пришлось бы на время проститься.

Сеть платных парковок сейчас покрывает весь Центральный район Северной столицы. Это 211 улиц. Больше 16 тысяч машиномест. С 1 ноября зона расширится и на Адмиралтейский район. Плюс 153 адреса. И одиннадцать тысяч мест. Стоимость часа стоянки с восьми утра до восьми вечера — вне зависимости от загруженности дорог и наличия свободных мест — 100 рублей, ночью — бесплатно. Штраф — три тысячи.

Но к таким изменениям готовы далеко не все. В центре Петербурга мы провели около трех часов. И по примерным подсчетам, у каждого тридцатого автомобиля скрыт номер. Порой, такие машины — «невидимки» стоят в ряд. Чтобы такого больше не было, нужны поправки в административный кодекс, считают в Петербурге. Чиновники предлагают усилить ответственность за нечитаемые, заклеенные или вообще отсутствующие номера. И напоминают: плата за стоянку — способ разгрузить город.

«Все очень просто улицы стали свободнее. Не стало парковки вторым рядом, пропускная способность увеличилась», — пояснил заместитель председателя комитета по траспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков.

Но юристы говорят, нужно еще доказать, что собственник сам скрыл номер автомобиля. И это не происки недоброжелателей.

«Тогда нам наказывать того, кто эту бумажку кладет. Или фиксировать из-за угла, что человек ставит бумажку, к нему подбегать, хватать за руки и штрафовать или иначе, нам легко можно будет наказать таким образом соседа, который нам не понравился просто», — сказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов.

В Москве с нарушителями тоже борются с помощью парконов — машин с фото и видеофиксацией. Но есть еще один действенный способ.

«Пеших парковщиков, которые снимают все это, демонтируют, или закрывают багажники, чтобы номер попал на камеру», — рассказал вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

А если номер вообще снят — автомобиль эвакуируют. В итоге водителей-невидимок стало заметно меньше. Впрочем, еще попадаются автолюбители, которые считают себя особенными. К разным уловкам, бывает, прибегают даже владельцы отнюдь не бюджетных авто. Когда-то активно обсуждали, как женщина, очень похожая на ведущую Ксению Бородину, маскирует номер, а вот у владелицы «Бентли» не нашлось пары сотен на оплату парковки.

Столичный опыт в этом году переняли в Перми. С февраля там появились пешие инспекторы. Дмитрия оштрафовали — больше не нарушает.

«Инспектор вручную посмотрит ваш номер, может снять эту маску, зафиксировать и потом выставить штраф. И потом выставит штраф — тоже в районе где-то полутора тысяч», — рассказал водитель Дмитрий Фомин.

Петербург, по прогнозам специалистов, скорее всего пойдет по этому пути. И, возможно, изменить отношение водителей к платным парковкам могло бы четкое понимание — куда уходят их деньги. За девять месяцев платные парковки пополнили бюджет города на 540 миллионов рублей. Если бы точно было известно, сколько из них предназначены для строительства дорог, паркингов и развязок, — то скупых водителей, вероятно, стало бы меньше.