«Американский народ был щедр»: Байдена взбесили требования Зеленского об оружии

Президента США возмутили непомерный аппетит и неблагодарность главы Незалежной.

Президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности относительно предоставленной Киеву военной помощи. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Уточняется, что речь идет о беседе, состоявшейся 15 июня. Во время нее Байден сказал Зеленскому, что дал зеленый свет еще на один миллиард долларов в виде военной помощи Украине и заявил, что США «не поколеблются в своей приверженности украинскому народу, который борется за свою свободу».

В ответ глава Незалежной принялся перечислять дополнительную помощь, в которой он нуждался, но не получил. По свидетельству очевидцев, Байден вышел из себя и, повысив тон, заявил, что «американский народ был щедрым, а его администрация и военные усердно работали, чтобы помочь Украине». В связи с этим, добавил президент США, Зеленский мог бы выразить «немного больше благодарности».

В окружении Байдена сказали, что его недовольство Зеленским накапливалось в течение нескольких недель до упомянутого телефонного разговора. Президент и его помощники считали, что администрация США делает все возможное и как можно быстрее, однако Зеленский продолжал публично говорить о том, что ему было обещано, но не выполнено.

Однако после того как Байден его отчитал, президент Украины присмирел, а его команда попыталась разрядить возникшую напряженность. В тот же день Зеленский публично поблагодарил Байдена за обещанную помощь.

Телеканал также привел данные опроса исследовательского центра Pew Research Center, согласно которому доля американцев, обеспокоенных поражением Украины в войне, с мая снизилась на 17 пунктов — с 55% до 38%. При этом доля граждан, не обеспокоенных победой России в конфликте, выросла с 16% до 26%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы заподозрили Зеленского в «попрошайничестве» у нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака.