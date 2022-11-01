«Ничего личного»: Лобода продолжит зарабатывать песнями на русском языке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 286

Украинская певица Лобода не собирается отказываться от песен на русском языке из-за гонораров

«Ничего личного»: Лобода продолжит зарабатывать песнями на русском языке

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Певица призналась, что только русскоязычный репертуар приносит ей доход.

Украинская певица Светлана Лобода, которой запретили въезд в РФ на 50 лет за антироссийскую позицию, продемонстрировала истинную цену своему патриотизму и любви к Незалежной. Она заявила подписчикам в соцсети, что несмотря ни на что продолжит петь на русском языке, потому что только этот репертуар приносит ей деньги.

«Я говорила на русском и буду говорить, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя семья. Я знаю украинский, я люблю украинский, но больше денег мне приносит русский, ничего личного», — написала Лобода.

Между тем еще в начале сентября в интервью Катерине Гордеевой* певица заявила о намерении перейти в творчестве на родной украинский язык. При этом она призналась, что пока с ошибками говорит на мове, хотя и старается использовать только ее, бывая на Украине.

Также Лобода была уверена в «великой» роли Украины в российском шоу-бизнесе. По мнению певицы, лучший творческий продукт, который создавался в России, производили именно украинские режиссеры, хореографы, танцоры и артисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе начали массово отменять концерты украинских звезд.

* — признана иноагентом в РФ.

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