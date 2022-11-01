Петербуржцы отреагировали на растущую зону платной парковки «невидимыми» авто

Теперь бесплатно оставить автомобиль нельзя и на территории Адмиралтейского района Северной столицы. Однако к изменениям готовы не все.

В центре Петербурга расширится зона платной парковки. Дополнительно появится 11 тысяч парковочных мест. Штраф для тех, кто не оплатил, составляет три тысячи рублей.

Отдельное наказание хотят ввести для всех, кто закрывает номера машин от камер. Какое — узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Этот номер не пройдет! По базе контролеров платных парковок. Где-то скрыт код региона, где-то буква или цифра — штраф за неоплаченную парковку такому «экономному» водителю выписать не получится.

Этот автовладелец, увидев нашу камеру, долго не выходил из машины, а потом так и поехал со скрытым номером. И если бы рядом находился инспектор ГИБДД, возможно, с правами пришлось бы на время проститься.

Сеть платных парковок сейчас покрывает весь центральный район Северной столицы. Это 211 улиц, больше 16 тысяч машиномест. С 1 ноября зона расширится и на Адмиралтейский район — плюс 153 адреса и 11 тысяч мест. Стоимость часа стоянки с 8 утра до 20 часов — вне зависимости от загруженности дорог и наличия свободных мест — 100 рублей; ночью — бесплатно. Штраф — три тысячи.

Но к таким изменениям готовы далеко не все. В центре Петербурга мы провели около трех часов. И по примерным подсчетам у каждого 30-го автомобиля скрыт номер. Порой такие машины-невидимки стоят в ряд.

Чтобы такого больше не было, нужны поправки в Административный кодекс, считают в Петербурге. Чиновники предлагают усилить ответственность за нечитаемые, заклеенные или вообще отсутствующие номера. И напоминают: плата за стоянку — способ разгрузить город.

«Все очень просто: улицы стали свободнее, не стало парковки вторым рядом. Следовательно, пропускная способность увеличилась», — пояснил Дмитрий Ваньчков, замглавы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Но юристы говорят: нужно еще доказать, что собственник сам скрыл номер автомобиля, и это не происки недоброжелателей.

«Тогда нам нужно наказывать того, кто эту бумажку кладет. Или фиксировать из-за угла, что человек ставит бумажку, к нему подбегать, хватать за руки и штрафовать. Иначе легко можно будет наказать таким образом соседа, который нам не понравился просто», — объяснил зампред Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов.

В Москве с нарушителями тоже борются с помощью парконов — машин с фото- и видеофиксацией. Но есть еще один действенный способ.

«Можно использовать пеших парковщиков, которые просто демонтируют все эти закрывания (номеров — Прим. ред.). Или закрывают багажники, чтобы номер попал на камеру», — подсказал вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

А если номер вообще снят, автомобиль эвакуируют. В итоге «водителей-невидимок» стало заметно меньше. К разным уловкам, бывает, прибегают даже владельцы отнюдь не бюджетных авто. Когда-то активно обсуждали, как женщина, очень похожая на ведущую Ксению Бородину, маскирует номер. А на других кадрах у владелицы Bentley не нашлось пары сотен на оплату парковки.

Столичный опыт в этом году переняли в Перми. С февраля там появились пешие инспекторы. Дмитрия оштрафовали — больше не нарушает.

«Инспектор вручную посмотрит ваш номер, может убрать эту маску, зафиксировать и потом выставит штраф», — поделился своим опытом автомобилист.

Петербург, по прогнозам специалистов, скорее всего, пойдет по этому пути. И, возможно, изменить отношение водителей к платным парковкам могло бы четкое понимание, куда уходят их деньги. За девять месяцев платные парковки пополнили бюджет города на 540 миллионов рублей. Если бы точно было известно, сколько из них предназначены для строительства дорог, паркингов и развязок — то скупых водителей, вероятно, стало бы меньше.