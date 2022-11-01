В США устроили погоню за «сбежавшей» гигантской надувной уткой

Огромная желтая утка устроила пару неприятных часов береговой охране в США. Ураганный ветер сдул надувную куклу и ее стало уносить в открытый океан.

Спецслужбам пришлось бросаться в погоню, но обуздать резиновое животное получилось не сразу. К операции подключились несколько лодок и только тогда утку смогли вернуть в бухту.

Остроты ситуации добавили случайные очевидцы, которые снимали все происходящее как остросюжетный боевик.