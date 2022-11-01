Не тяни с резиной! В России начнут штрафовать «непереобувшихся» водителей

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«Коммерсантъ»: российских водителей начнут штрафовать за шины не по сезону

Фото, видео: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Идея наказывать автомобилистов за шины не по сезону вызвала споры среди экспертов.

Тянуть с резиной станет невыгодно. Как пишет «Коммерсантъ», в России водителей будут штрафовать за покрышки не по сезону.

Новые правила могут начать действовать с марта следующего года. Вместе с тем эксперты указывают на некоторые нестыковки.

На севере зима длится восемь-девять месяцев. И по дороге в Краснодар, где в апреле уже тепло, водителям тогда придется переобуваться. На практике это малоприменимо. И этот вопрос еще предстоит отрегулировать.

Усилят контроль и за световыми приборами. Водителей будут наказывать за нештатные лампы в фарах и езду с неработающей антиблокировочной системой.

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