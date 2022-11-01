Риши Сунак решил поднять британцам налоги из-за дефицита бюджета

В Великобритании, похоже, настало время для самых непопулярных решений. Премьер-министр Риши Сунак заявил, что намерен повысить налоги всем гражданам — чтобы восполнить дефицит в государственном бюджете, пишет Financial Times.

Эта жесткая мера уже согласована с Минфином. Сейчас в британской казне не хватает 50 миллиардов фунтов. И решение повысить налоги — вынужденное.

По словам экспертов, проблемы с финансами возникли, в том числе, после масштабной антикризисной программы по оплате счетов за электроэнергию. На эти субсидии населению властям пришлось выделить как раз те самые миллиарды фунтов. Теперь заполнить эту дыру в казне только за счет сокращения расходов — невозможно.

Аналитики говорят: повышение налогов очень больно ударит по британцам, которые и так едва сводят концы с концами из-за повышения цен.