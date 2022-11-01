Российские волонтеры привезли партию медоборудования в Донбасс

Гуманитарный груз от Фонда помощи детям Донбасса получили в Донецке. В коробках, привезенных в город, лежит все самое необходимое для больниц: тесты, оборудование, расходники.

Сейчас местным больницам как никогда нужна помощь: количество пациентов, как и обстрелов, не сокращается. Чем уже помогли медучреждениям и чем еще предстоит — расскажет корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

В этих коробках — оборудование для лабораторий, пробирки, тесты. Все это сейчас так нужно, чтобы помогать самым маленьким пациентам медицинских учреждений. В больнице Горловки, которая оказывает медпомощь женщинам и детям, принимают жизненно важный гуманитарный груз.

Такие же подарки от благотворительного Фонда помощи детям Донбасса получают в Донецке. Врачи тут же проверяют комплектность.

«Все нашли уже?» — спросил корреспондент.

«Да!!! Очень довольны, очень надо для детей города Донецка», — радуются медработники.

Помощь — адресная. Сначала организаторы собирали заявки от детских больниц, затем закупали все необходимое — по спискам.

«В первую очередь это оборудование для реанимаций, оборудование для физиотерапии, для лабораторных исследований, оборудование для проведения всевозможных диагностик. Сложное, аналитическое, комплексное оборудование и многие позиции по расходникам, которые сейчас так нужны в этих детских больницах», — рассказала директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Смотрим в деталях, что привезли. Это — аппарат для анестезии. Такие используют во время сложных операций. Все уже подключено и работает — уже спасает жизни! Обстрелы в Донецке не прекращаются, и тяжелые пациенты, раненые дети, поступают в операционную постоянно.

Разгружались тоже под обстрелами — под грохот новых прилетов по многострадальному Донецку. А еще все так же бьют по Горловке, Макеевке и Ясиноватой. Но волонтеры не боятся.

«Матушка переживает, но поддерживает, уважает выбор, гордится мной», — рассказала волонтер Евгения Лийн, добавив, что ее мама «скорее на иголках, чем нет».

Всего привезли почти 12 тонн оборудования. Часть быстро развезли по больницам на автомобилях скорой помощи. Остальное доставляли уже мелкими партиями — в перерывах между обстрелами.

«Нам поступили по гуманитарной помощи аппараты искусственной вентиляции легких. Благодаря этим аппаратам мы сможем оказывать еще более эффективную помощь детям, которые поступают. У нас, как известно, немало детей раненых», — сообщил заведующий отделением анестезиологии РДКБ Алексей Овчаренко.

Еще один гуманитарный караван с медоборудованием встретили в Луганске. Техника — современная, врачи — довольны.

«Это портативный аппарат. Передвижной. Очень удобно. Можно использовать в различных отделениях. Особенно актуально, у нас три отделения реанимации. Есть реанимация новорожденных. Это транспортировочное, с датчиками… Все хорошо, мы рады», — рассказали медики.

Луганские больницы работают в чуть менее экстремальном режиме, чем донецкие. Этот город не обстреливают. Но потребность в современном медицинском оборудовании здесь не меньше.