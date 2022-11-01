«Куда Гарик смотрит?»: Асмус одела дочь во все черное и водит по женским бутикам

Знаменитая актриса говорит, что девочка стремится походить на свою маму, поэтому взрослеет быстрее сверстников.

Восьмилетняя дочь Кристины Асмус Анастасия стала экспериментировать со стилем. Вместо банальных вещей из детского отдела девочка примерила образ мрачной красавицы. Ее звездная мама даже записала видео, как Настя красуется и выложила его в Сеть.

«Пошли с Настей в магазин, в детском ей неинтересно. Зашла в женский отдел, купила себе аксессуары и попросила это видео записать», — сказала Асмус.

На видео девочка облачена в одежду черного цвета. Прилегающая к телу водолазка, украшенная огромной цепью на шее, юбка с белыми полосками на краях, колготки и меховая сумка. Дерзкий образ дочери Асмус дополняют крупные черные очки и распущенные волосы. На кадрах юная модница расхаживает модельной походкой, демонстрируя новый наряд.

Многие поклонники положительно отреагировали на необычный стиль ребенка, но некоторые из фанатов не оценили подобный перфоманс. Публика уверена, что Настя еще слишком мала, чтобы примерять такие мрачные вещи.

«Ну так ничего хорошего в этом нет. Она ведь ребенок еще»;

«Дайте детям побыть детьми»;

«Куда Гарик смотрит? Упустили», — негодуют подписчики.

Известно, что после развода Асмус с юмористом Гариком Харламовым, мама растит дочку не одна. Бывший муж принимает участие в воспитании Насти и старается исполнять любые ее прихоти. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Харламов исполнил странное желание дочери.

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