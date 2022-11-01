Закон не писан: в США прохожих расстреляли из проезжающего автомобиля

Они стреляли в толпу без разбора из проезжающего мимо автомобиля. После этого преступники скрылись.

К чему приводит бесконтрольный оборот оружия — хорошо знают в самих Штатах. В Чикаго произошел новый случай массовой стрельбы. Как минимум двое злоумышленников открыли огонь по прохожим. Они стреляли в толпу без разбора из проезжающего мимо автомобиля. После этого преступники скрылись.

Ранения получили 14 человек, среди них трехлетний ребенок и двое подростков. Еще один взрослый попал под колеса машины. Есть информация, что некоторые пострадавшие в критическом состоянии. За любую информацию, которая поможет найти нападавших, полиция Чикаго объявила награду в 15 тысяч долларов.