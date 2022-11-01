Не всякий случай: украинские грузы не будут страховать из-за выхода РФ из зерновой сделки

Британская компания Ascot приостановила страхование грузов, идущих по зерновому коридору с Украины из-за временного выхода России из зерновой сделки.

Британская компания Ascot приостановила страхование грузов, идущих по зерновому коридору с Украины. Из-за временного выхода России из зерновой сделки, как сообщает Reuters.

В субботу наша страна приостановила участие в сделке из-за атаки беспилотников на флот в Севастопольской бухте. Уже после этого Турция, Украина и ООН согласовали движение 16 украинских судов по морскому гуманитарному коридору в Черном море, но, по данным нашего источника, сделали это без участия Москвы. Нашу страну лишь поставили перед фактом, проинформировав о графике движения сухогрузов.

Однако никакие договоренности, принятые без России, Москва выполнять не обязана. В компании Ascot, которая выступает в качестве учредителя зерновой сделки, подчеркнули: страховать грузы с украинским продовольствием не будут до тех пор, пока ситуация с поставками не прояснится.