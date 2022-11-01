«Лень, ожоги, конкуренция»: прогноз таролога с 31 октября по 6 ноября 2022

Каждый человек хотя бы раз в жизни хотел узнать свое будущее. Иногда очень хочется заглянуть вперед и не страдать от неизвестного ожидания. Конечно, досконально судьбу понять нельзя, однако напророчить удачу или предупредить опасность можно. Издание Сибкрай.ru опубликовало прогноз на грядущую неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года.

Общий фон недели — «Повешенный»

Предстоящие семь дней особо не отличаются динамикой. Вероятно, в атмосфере будет царить всеобщая апатия и праздность. Весь мир будто застрянет в единственной точке и перестанет двигаться. Повлиять на глобальный застой никто не сможет, поэтому карты советуют переждать вялый период и двигаться дальше.

Семья и близкое окружение — «Девять Жезлов»

Ощущение, будто все члены семьи перестали верить друг другу и хотят уличить кого-то в преступлении. Каждый норовит залезть не в свое дело и переходит границы. Стоит быть осторожными, не вступать в конфликты и не подпускать нарушителей слишком близко. Прислушайтесь к себе, не поддавайтесь на чужие провокации.

Финансы — «Тройка Кубков»

Идеальное время для грандиозных покупок, ожидаемы дополнительные выплаты или выгодные сделки. Также решатся вопросы с долгами, все ссоры на фоне денег будут урегулированы. Постарайтесь подходить к финансовому вопросу коллективно, не делайте поспешных решений и прислушайтесь к советам близких.

Работа — «Рыцарь Мечей»

Возрастает риск мелких конфликтов в коллективе. Эта неделя станет продуктивной для всех, каждый сотрудник покажет лучшую сторону себя. Яростная конкуренция превратится в бесцельную гонку, которая приведет к неприятным последствиям. Особенно это отразится на ленивых работниках. В вероятном соревновании следует непременно стать победителем.

Здоровье — «Королева Жезлов»

На предстоящей неделе стоит аккуратнее взаимодействовать с горячими поверхностями. Допускаются ожоги и перегревы, карты советуют быть предельно осторожными. Также не следует срываться на близких, не несите в дом рабочие проблемы.

На что стоит обратить внимание, к чему прислушаться — «Король Пентаклей»

Финансовая грамотность в последнее время очень хромает. Стоит правильно распределять свои расходы в соответствии с доходами. Нельзя так легко прощаться с финансами, это обернется вам боком.

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