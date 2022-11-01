Подорванная рядом с Запорожской АЭС мина лишила питания энергоблок станции

Миссия МАГАТЭ сегодня начала свою работу на двух украинских объектах, связанных с разработками атома. Они должны проинспектировать их на предмет запрещенной ядерной деятельности, в частности, речь идет о разработке Киевом «грязных» бомб.

Организация не намерена оперативно докладывать о результатах проверки, обещают позже подготовить отчет. При этом стало известно о последствиях очередной украинской провокации — и вновь целью стала Запорожская АЭС.

Как сообщил глава МАГАТЭ Гросси, после подрыва мины недалеко от станции отключилась основная линия энергопитания одного из энергоблоков. При этом Гросси уже привычно не упомянул ничего о том, кто организовал этот взрыв.